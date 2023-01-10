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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» отказался от защитника из Ла Лиги

10 Января 2023 • 10:22 Комментировать

Защитник испанского клуба «Хетафе» Неманья Максимович не перейдет в московский «Спартак», об этом рапортуют журналисты издания Metaratings.ru.

Причиной срыва трансфера стали финансовые требования представителя Ла Лиги. «Хетафе» рассчитывал выручить с продажи 27-летнего сербского футболиста 5,5 миллиона евро, что не устроило «красно-белых». Москвичи отказались покупать Неманью и рассматривают кандидатуры других новичков.

В нынешнем сезоне Максимович сыграл 12 поединков в чемпионате Испании. Трансферная стоимость защитника оценивается в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хетафе Неманья Максимович
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