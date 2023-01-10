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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Крунич высказался о работе в «Пари НН»

10 Января 2023 • 10:17 Комментировать

Экс-игрок «Томи» и «Москвы» Бранислав Крунич, который в данный момент является футбольным тренером, высказался о возможной работе в «Пари НН».

«Все, что могу сказать - я был в шорт-листе, видимо, но со мной в итоге никто так и не связался. Конкретного предложения не было», - передает слова боснийского специалиста Metaratings.ru.

43-летний наставник имеет опыт работы в таких клубах, как «Крупа», «Борац» и «Леотаре».

На зимний перерыв в российском футболе «Пари НН» ушел на 12-м месте в турнирной таблице. На счету команды из «Нижнего Новгорода» 19 набранных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бранислав Крунич Пари НН
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