Бердыев запланировал перестройку в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев намерен провести кадровые перестановки в клубе. Об этом стало известно журналистам «Чемпионата».

«Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя. В связи с этим весьма вероятен уход тренерского состава, который был в клубе до прихода специалиста», - заявил источник.

Также отмечается, что «Сочи» могут покинуть медицинский персонал, а также генеральный директор Дмитрий Рубашко.

О приходе Бердыева в сочинский коллектив было объявлено в ноябре прошлого года. Стороны заключили контракт до 2025 года.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Сочи» набрал 25 баллов и занимает девятое место в таблице.