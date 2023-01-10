Нигматуллин оценил шансы Глушакова вернуться в «Спартак»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался касательно потенциального возвращения полузащитника Дениса Глушакова в московский «Спартак». Ранее опытный игрок стал свободным агентом, покинув «Химки».

«Возвращение Дениса в «Спартак» невозможно. Пик карьеры уже пройден. Будет непросто конкурировать с нынешними игроками. Обычная спортивная составляющая невозможности этого перехода», - передает слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 35-летний полузащитник провел 14 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, что Глушаков выступал за «красно-белых» с 2013 по 2019 год. Вместе с «народной командой» он стал чемпионом России.