«Спартак» близок к трансферу игрока из Южной Америки

Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте близок к переезду в московский «Спартак», об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

Как утверждает инсайдер, стороны провели переговоры и практически согласовали все детали трансфера. С самим футболистом «красно-белые» согласовали долгосрочный контракт, который рассчитан до 2027 года.

22-летний парагваец провел за свой нынешний клуб 107 поединков во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

«Спартак» занимает второе место в таблице Премьер-лиги после 17 туров. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.