Аршавин не удивлён санкциями Украины в отношении Тимощука

Анатолий Тимощук, в прошлом выступавший за питерский «Зенит» и обласканный когда-то футбольными властями своей страны, на своей шкуре, как и «летчица» Надежда Савченко, познал, что от любви до ненависти - всего лишь шаг. Его лишили всех государственных наград Украины.

Санкции, помимо прочего, предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд в страну и все прочие «прелести демократичного государства». Ситуацию прокомментировал Андрей Аршавин.

- Это было ожидаемо. Я с ним на эту тему не разговаривал, - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.