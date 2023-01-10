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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин не удивлён санкциями Украины в отношении Тимощука

10 Января 2023 • 05:17 Комментировать

Анатолий Тимощук, в прошлом выступавший за питерский «Зенит» и обласканный когда-то футбольными властями своей страны, на своей шкуре, как и «летчица» Надежда Савченко, познал, что от любви до ненависти - всего лишь шаг. Его лишили всех государственных наград Украины.

Санкции, помимо прочего, предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд в страну и все прочие «прелести демократичного государства». Ситуацию прокомментировал Андрей Аршавин.

- Это было ожидаемо. Я с ним на эту тему не разговаривал, - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Тимощук
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