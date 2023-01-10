Тарханов: «У Бердыева можно многому поучиться»

Экс-наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал возможное усиление тренерского штаба «Сочи», который возглавил Курбан Бердыев. По слухам, он готов пригласить себе в помощь Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова и Андрея Мацюру.

Тарханов считает это полезным как для клуба, так и для них самих - он уверен, что они смогут многому научиться.

- Помощники будут помогать реализовывать все то, что у него есть. В штабе только Хохлов новичок, а Кириченко и Мацюра уже давно работают с Бердыевым. У Бердыева можно многому поучиться, - цитирует слова Александра Тарханова Betonmobile.ru.