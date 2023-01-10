Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «У Бердыева можно многому поучиться»

10 Января 2023 • 04:24 Комментировать

Экс-наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал возможное усиление тренерского штаба «Сочи», который возглавил Курбан Бердыев. По слухам, он готов пригласить себе в помощь Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова и Андрея Мацюру.

Тарханов считает это полезным как для клуба, так и для них самих - он уверен, что они смогут многому научиться.

- Помощники будут помогать реализовывать все то, что у него есть. В штабе только Хохлов новичок, а Кириченко и Мацюра уже давно работают с Бердыевым. У Бердыева можно многому поучиться, - цитирует слова Александра Тарханова Betonmobile.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
04:24 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «У Бердыева можно многому поучиться»
03:58 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Глушаков два года был лидером «Химок»
03:51 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Эмоционально футбол от хоккея не отличается»
03:33 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Если Бердыев берётся, то делает всё на 1000%»
03:19 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Торпедо» приветствует возможное приобретение Кухарчука
02:59 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, что «Зенит» интересовался Сычевым
02:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал о недавней встрече с Дзюбой
00:50 · Россия. Премьер-лига
Машкарин: «Бонус Агапова — его возраст»
00:37 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Мне интересно слушать Аршавина»
09 Января
23:56 · Россия. Премьер-лига
Игонин – о Дзюбе: «Ему нужно срочно переходить в какой-то клуб»
23:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив», выделю это»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Маленькое сомнение - почему Ренана не пригласил никто из грандов»
23:17 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал главную интригу второй части РПЛ
23:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Во второй части сезона буду внимательно следить за «Уралом» и «Крыльями Советов»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Широков уверен в непобедимости «Зенита» в РПЛ
Все новости
Рекомендуем