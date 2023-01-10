Сенников: «Глушаков два года был лидером «Химок»

Бывший футболист московского «Спартака» и российской сборной, Денис Глушаков, два года тащил на себе «Химки», однако объявил о своем уходе из клуба. Бывший футболист российской сборной Дмитрий Сенников расстроен произошедшим, он надеется на то, что Глушаков не решил, в отличие от Гарета Бэйла, вообще закончить карьеру. Что касается «Химок», то это серьезная потеря для клуба, не сомневается Сенников.

- Глушаков — футболист опытный. Это игрок, который был в «Химках» настоящим лидером последние два года. Мне немножко обидно как за футболиста, - цитирует слова Сенникова Rusfootball.info.