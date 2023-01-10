Широков: «Эмоционально футбол от хоккея не отличается»

Бывший футболист российской сборной Роман Широков побывал на благотворительном Рождественском хоккейном матче, в котором приняли участие известные российские спортсмены и артисты. По словам Широкова, хоккей от футбола несильно отличается - разумеется, не в техническом плане, а в эмоциональном, по словам Широкова.

- Чем эмоционально отличается хоккей от футбола? Да ничем не отличается. Для нас он отличается тем, что мы в него плохо играем, - цитирует слова Широкова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роман Широков закончил карьеру в 2016 году, его последним клубом был московский ЦСКА.