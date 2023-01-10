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Широков: «Эмоционально футбол от хоккея не отличается»

10 Января 2023 • 03:51 Комментировать

Бывший футболист российской сборной Роман Широков побывал на благотворительном Рождественском хоккейном матче, в котором приняли участие известные российские спортсмены и артисты. По словам Широкова, хоккей от футбола несильно отличается - разумеется, не в техническом плане, а в эмоциональном, по словам Широкова.

- Чем эмоционально отличается хоккей от футбола? Да ничем не отличается. Для нас он отличается тем, что мы в него плохо играем, - цитирует слова Широкова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роман Широков закончил карьеру в 2016 году, его последним клубом был московский ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков
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