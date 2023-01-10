Корнеев: «Если Бердыев берётся, то делает всё на 1000%»

Бывший футболист московского ЦСКА и даже каталонской «Барселоны» времен Кройфа, Игорь Корнеев, полон ожиданий от работы Курбана Бердыева в «Сочи». Он считает, что Бердыев взялся за работу потому что точно знает, чего хочет получить и увидеть. Корнеев верит в то, что серебряный призер прошлого чемпионата прибавит в игре и результатах.

- Если бы Бердыев не чувствовал себя полноценно, он бы не взялся за работу. Если он берется, он делает все на 1000%. Со временем будет подгонять команду под себя, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат возобновится четвертого марта.