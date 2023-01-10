Бывший тренер «Торпедо» приветствует возможное приобретение Кухарчука

В печати появились сведения о том, что аутсайдер российского чемпионата, московское «Торпедо», собирается приобрести полузащитника Илью Кухарчука. Бывший наставник московского клуба Андрей Гордеев приветствует подобный ход, он считает, что футболист может помочь команде, которая готовится к схватке за свое место в высшей лиге российского футбола.

- Мне кажется, что у Ильи есть все качества, плюс он всё ещё мотивирован, у него хороший настрой, который мы видели в «Химках». Это говорит о потенциале и о том, что сам игрок не перестает развиваться, - цитирует слова специалиста издание РБ Спорт.