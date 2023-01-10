Аршавин рассказал, что «Зенит» интересовался Сычевым

Забивной нападающий Владимир Сычевой недавно покинул «Оренбург» и стал футболистом «Крыльев Советов», лучший бомбардир нынешнего розыгрыша чемпионата России начнет вторую половину встречи в другой команде. Между тем он мог попасть ив питерский «Зенит», об этом поведал бывший игрок клуба, а ныне директор по развитию молодежного футбола - Андрей Аршавин.

- «Зенит» интересовался, но случилось так, что уже в «Зенит» идти не хотят. Видите, как развивается футбол в России?! Он бежит неплохо, головой хорошо играет, нагловатый парень, - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.