Мостовой рассказал о недавней встрече с Дзюбой

Бывший нападающий российской сборной и московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, как он недавно встретился и пообщался с Артёмом Дзюбой. По его словам, Дзюба, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, не собирается заканчивать карьеру. Напомним, что до недавней поры Дзюба выступал в Турции, но там его карьера не сложилась.

- Совсем недавно видел Артема, вместе сидели, общались. С его слов понял, что заканчивать карьеру он не собирается. И правильно делает. Еще до его отъезда в Турцию я говорил, что он в состоянии играть в нашем чемпионате еще много-много лет, - цитирует слова Мостового РИА Новости.