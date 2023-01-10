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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Машкарин: «Бонус Агапова — его возраст»

10 Января 2023 • 00:50 Комментировать

Бывший защитник столичного ЦСКА Денис Машкарин высказался о 21-летнем казанском новичке «красно-синих» Илье Агапове.

«Бонус Агапова — его возраст, то есть, его как минимум можно рассматривать на перспективу», - цитирует Машкарина «РБ Спорт».

Однако если брать в расчёт недавние выступления футболиста за «Пари Нижний Новгород» и получение приглашения в расширенный список сборной, то можно говорить о том, что у спортсмена есть все шансы стать важным элементом механизма игры «армейцев» уже на нынешнем этапе, считает специалист.

В данный момент Машкарин является сотрудником селекционной службы московского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Денис Машкарин Илья Агапов
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