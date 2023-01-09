Игонин – о Дзюбе: «Ему нужно срочно переходить в какой-то клуб»

Серебряный призёр чемпионата России в составе петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о нападающем Артёме Дзюбе.

«Ему нужно срочно переходить в какой-то клуб. Понятна тактика игрока-звезды: дотянуть до последнего, набить цену, посмотреть конкурентов, но он не в той ситуации», — сказал Игонин в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

Дзюба за свою карьеру четыре раза выигрывал золотые медали чемпионата России, три – серебряные и два – бронзовые. Является трёхкратным обладателем кубка страны и четырёхкратным – суперкубка.

Также футболист известен своими выступлениями за национальную сборную России.