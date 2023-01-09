Кечинов: «Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив», выделю это»

Чемпион Узбекистана в составе «Пахтакора» Валерий Кечинов высказался о трансферах молодых футболистов Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в столичный «Локомотив».

Специалист признался, что после завершившегося катарского чемпионата мира было достаточно сложно прийти в себя и начать находить какие-либо интересные новости в мире футбола.

«Знаю, что Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив», выделю это. Спокойно отнёсся к этим переходам», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Эксперт сказал, что испытывал отрицательные эмоции от того, что у талантливого футболиста Глушенкова не получилось раскрыться в московском «Спартаке» в связи с тем, что его «не до конца использовали» в команде.