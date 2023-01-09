Тарханов: «Во второй части сезона буду внимательно следить за «Уралом» и «Крыльями Советов»

Бывший игрок красноярского «Автомобилиста» Александр Тарханов высказался о второй части Российской премьер-лиги.

«Во второй части сезона буду внимательно следить за «Уралом» и «Крыльями Советов». Необычный выбор? В Екатеринбурге я работал четыре года, а в Самаре — восемь лет», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

Специалист признался, что именно по причине опыта работы в этих командах он будет поддерживать екатеринбургский и самарский коллективы, что, впрочем, Тарханов делал и до этого.

Александр Тарханов также добавил, что имеет желание достижения успехов перечисленными командами.