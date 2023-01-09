Евсеев – о Бэйле: «Он сыграл на чемпионате мира, выиграл целых пять кубков Лиги чемпионов»

Шестикратный чемпион России в составе различных московских клубов Вадим Евсеев высказался о завершении карьеры Гаретом Бэйлом.

Специалист считает, что показательным для валлийского игрока стал чемпионат мира, прошедший в прошлом году в Катаре. Эксперт считает, что понаблюдав за баталиями, проходившими на футбольных полях арабской страны, знаменитый спортсмен сам для себя понял, что «его время уже ушло».

Завершение карьеры в 33-летнем возрасте российский футболист считает абсолютно нормальным явлением.

«Кто-то и раньше заканчивал. Он сыграл на чемпионате мира, выиграл целых пять кубков Лиги чемпионов — это отличный результат», - цитирует Евсеева «Матч ТВ».