Корнеев: «Бэйл напоминает мне Конора Макгрегора»

Бывший полузащитник «Красной Пресни» и испанского «Эспаньола» Игорь Корнеев высказался о завершении карьеры Гаретом Бэйлом.

«Бэйл напоминает мне Конора Макгрегора, который почувствовал деньги, начал заниматься виски», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Специалист считает, что валлийский футболист имел гораздо большие перспективы, однако добиться того успеха, которого он мог бы достигнуть, известный спортсмен так и не сумел.

Бэйл выступал за национальную сборную своей страны с 2006 по 2022 год, становился игроком года в Уэльсе шесть раз.

Кроме того, знаменитый вингер несколько раз выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.