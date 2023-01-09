Корнеев: «Бэйл напоминает мне Конора Макгрегора»

Бывший полузащитник «Красной Пресни» и испанского «Эспаньола» Игорь Корнеев высказался о завершении карьеры Гаретом Бэйлом.
«Бэйл напоминает мне Конора Макгрегора, который почувствовал деньги, начал заниматься виски», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».
Специалист считает, что валлийский футболист имел гораздо большие перспективы, однако добиться того успеха, которого он мог бы достигнуть, известный спортсмен так и не сумел.
Бэйл выступал за национальную сборную своей страны с 2006 по 2022 год, становился игроком года в Уэльсе шесть раз.
Кроме того, знаменитый вингер несколько раз выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Бан пользователя