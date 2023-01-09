Корнеев – о Бердыеве: «Это стопроцентные результаты, жёсткая дисциплина»

Бывший полузащитник «Красной Пресни» и испанского «Эспаньола» Игорь Корнеев поделился своим мнением о назначении Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«Мы все знаем Бердыева как тренера, понимаем, что за этим стоит. Это стопроцентные результаты, жёсткая дисциплина», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Специалист считает, что Бердыев абсолютно полностью готов к работе и уверен в своих силах, в противном случае бы он даже не пытался приступить к работе в высшем российском дивизионе.

В данный момент «Сочи» является девятой командой российского чемпионата, имея в своём активе 25 баллов.