Червиченко: «Давать 37-летнему Роналду 200 миллионов евро в год - явный перебор и безумие»

Бывший президент подмосковных «Химок» Андрей Червиченко высказался о заработной плате звёздного португальского футболиста Криштиану Роналду.

Специалист признался, что именно новость о зарплатной ведомости чемпиона Европы – 2016 и победителя Лиги Наций УЕФА – 2019 произвела на него наибольшее впечатление в наступившем 2023 году.

«С арабских нефтяных денег можно беситься бесконечно, но давать 37-летнему Роналду 200 миллионов евро в год — явный перебор и безумие! Этим всем они портят футбол», - цитирует футбольного деятеля «Чемпионат».

Контракт с «Аль-Насром» португалец подписал за день до Нового года.