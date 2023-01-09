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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов поставил трансфер Сычевого выше чемпионства Месси

09 Января 2023 • 22:13 Комментировать

Бывший полузащитник и нападающий хабаровского, одесского и ростовского СКА Александр Тарханов рассказал о самых интересных для него событиях, произошедших под Новый год.

В первую очередь специалист отметил финал катарского чемпионата мира, результат которого позволил национальной сборной Аргентины и, соответственно, Лионелю Месси выиграть золотые медали главного футбольного соревнования планеты.

Также спортсмен отметил переход португальца Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

«Больше всего запомнился трансфер Сычевого из «Оренбурга». Интересный переход получился», - приводит слова Тарханова «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Тарханов Владимир Сычевой
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