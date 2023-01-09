Тарханов поставил трансфер Сычевого выше чемпионства Месси

Бывший полузащитник и нападающий хабаровского, одесского и ростовского СКА Александр Тарханов рассказал о самых интересных для него событиях, произошедших под Новый год.

В первую очередь специалист отметил финал катарского чемпионата мира, результат которого позволил национальной сборной Аргентины и, соответственно, Лионелю Месси выиграть золотые медали главного футбольного соревнования планеты.

Также спортсмен отметил переход португальца Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

«Больше всего запомнился трансфер Сычевого из «Оренбурга». Интересный переход получился», - приводит слова Тарханова «Чемпионат».