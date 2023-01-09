Алип: «Ловрен - футболист высочайшего уровня»

Защитник национальной сборной Казахстана и петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался об уходе из команды хорватского футболиста Деяна Ловрена.

Алип сообщил о том, что каждый игрок «сине-бело-голубых» поздравил хорватского спортсмена с большим достижением – третьим местом на чемпионате мира – 2022.

По окончании катарского соревнования никто не обладал информацией о его уходе из клуба, признался футболист, все узнали об этом позже, из командного чата, после чего Ловерном было записано прощальное видео.

«Ловрен - футболист высочайшего уровня. Выступал в «Лионе» и «Ливерпуле», добился многого со сборной Хорватии. Очень жалко, что Деян ушёл», - цитирует Алипа «РИА Новости Спорт».