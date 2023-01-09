Аршавин: «Топ-клубы РПЛ вряд ли захотят платить Дзюбе»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение о ситуации экс-нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы.

«Дзюбе можно было либо играть за меньшие деньги, либо сидеть за большие. Сейчас денег стало меньше в чемпионате России. А топ-клубы вряд ли захотят ему платить», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

По словам функционера, он не знает, закончит ли Дзюба карьеру игрока, но какой-то клуб точно захочет подписать форварда, все будет зависеть от финансовой составляющей.

Напомним, 34-летний футболист находится без клуба с ноября 2022 года после ухода из «Адана Демирспор».