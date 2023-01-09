Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович отказался от перехода в российский «Краснодар».

По информации Sport24, между сторонами активно велись переговоры о переходе сербского защитника, однако не удалось согласовать сумму сделки. Сообщается, что руководство «Краснодара» предлагало за игрока сербской сборной около четырёх миллионов евро, в то время как «Црвена Звезда» выставила ценник в 10 миллионов евро.

В текущей кампании 21-летний защитник провёл в футболке сербского топ-клуба 27 матчей и отдал 2 результативные передачи. Отметим, что интерес к его персоне проявлял петербургский «Зенит».