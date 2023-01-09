Мелкадзе: «Бердыев — один из самых сильных тренеров, которые работали в России»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, как отреагировал на назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

«Как воспринял новость о назначении Бердыева? Положительно. Это один из самых сильных тренеров, которые работали в России. Для нас это большой плюс. Личные цели? Они никогда не стояли для меня на первом месте, но хотелось бы ворваться в пятерку бомбардиров», — сказал Мелкадзе на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале команды.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.