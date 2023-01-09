В «Зените» не исключили возможного возращения Хотулёва

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника Данилы Хотулёва в «Оренбург».

«Мы желаем ему успехов. Он хорошо проявил себя в Оренбурге. У парня есть все для того, чтобы вырасти в большого спортсмена. И, как говорится в таких случаях, никогда не говори никогда: не исключено, что мы еще увидим Хотулёва в «Зените», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Функционер отметил, что не может раскрыть сумму сделки по договоренности с «Оренбургом», но она соответствует рыночной стоимости игрока.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Хотулёва составляет 600 тысяч евро.