Гладилин высказался о послематчевых комментариях судей

Бывший полузащитник московского «Спартака» и олимпийской сборной СССР, трёхкратный обладатель серебряных медалей чемпионата СССР Валерий Гладилин прокомментировал идею послематчевых судейских интервью.

«Турнир товарищеский и что там комментировать? Мне эта идея непонятна. Какая цель этой акции? Что они будут комментировать? Не понимаю», - приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

В скором времени в Объединённых Арабских Эмиратах состоится товарищеский турнир с участием «красно-белых». После каждого поединка данного соревнования арбитры матчей будут давать интервью.

Помимо «Спартака» в Дубай приедут «Краснодар», «Ростов» и «Сочи».