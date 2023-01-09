Гладилин рассказал, при каком условии Рассказов может попасть в сборную России

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе защитника «красно-белых» Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Если он будет играть в основном составе самарцев, он может попасть в сборную России, и в дальнейшем способен вернуться в «Спартак». Ему надо переходить в тот клуб, где он будет развиваться», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что у Рассказова была возможность проявить себя в «Спартаке», его долгое время ставили в основу, но потом он перестал играть. По мнению экс-футболиста, у Рассказова такой возраст [25 лет], когда необходимо постоянно быть в основе. Возможно, после ухода из «Спартака» карьера защитника преобразится.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что за игроком следят «Химки» и другие клубы РПЛ.