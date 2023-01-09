Аршавин прокомментировал возможный уход Вендела из «Зенита»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о возможном уходе полузащитника команды Маркуса Вендела. Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец может покинуть клуб.

«Что могу сказать об этом? Все заморозились, никто никуда не уходит», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и записал на свой счет три результативные передачи.

Трудовой договор бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вендела составляет 22 миллиона евро.