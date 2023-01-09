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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили признался, что очень ждёт чемпионства «Спартака»

09 Января 2023 • 20:25 Комментировать

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном чемпионстве «красно-белых» в РПЛ.

«Я спартаковец с детства. «Спартак» для меня главная команда жизни. Для меня очень важно дождаться еще одного чемпионства любимого клуба в РПЛ», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Ранее 82-летний эксперт отметил, что считает «Спартак» единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ в текущем сезоне.

После 17 туров санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. «Спартак» идет на втором месте и отстает от лидера на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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