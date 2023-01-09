«Акрон» хочет подписать нападающего «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Руслан Апеков может перейти в «Акрон».

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», «Акрон» заинтересован в приглашении 22-летнего футболиста. Источник отмечает, что переговорный процесс уже идет и вероятность оформления трансфера является очень высокой.

Помимо этого, Апеков числится в списке «СКА-Хабаровск» в качестве потенциального усиления, но клуб не делал официального предложения.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 2 матчах за основную команду и в 13 играх за «Краснодар-2», забил два мяча и сделал один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Апекова в 350 тысяч евро.