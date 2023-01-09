Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов попал в сферу интересов «Крыльев Советов».

Как стало известно Metaratings, самарский клуб может оформить трансфер в самое ближайшее время, если сторонам удастся договориться по условиям сделки.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что в услугах 25-летнего защитника заинтересованы «Химки» и другие клубы Российской премьер-лиги. Агент Рассказова подтвердил наличие предложений, но отметил, что футболист пока не принял решение о своем будущем.

В текущем сезоне защитник провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 600 тысяч евро.