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​Глушаков: «Все говорят, что Роналду и Ибрагимович старые, но они играют на высочайшем уровне»

09 Января 2023 • 19:56 Комментировать

Оставшийся без клуба полузащитник Денис Глушаков высказался о футбольном долголетии. 35-летний футболист поставил в пример 37-летнего Криштиану Роналду и 41-летнего Златана Ибрагимовича.

«Смотрите, есть Роналду, Ибрагимович. Все говорят, что они старые. Но ведь люди играют на высочайшем уровне!» - высказался Глушаков в ходе интервью для «Матч ТВ».

В ближайшее время Денис Глушаков выберет себе новую команду. По словам 35-летнего футболиста, с ним уже связывались два клуба.

Добавим, что за «Химки» Денис Глушаков выступал с октября 2020 года. На текущий момент команда располагается в зоне вылета – на 15-м месте в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Денис Глушаков
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