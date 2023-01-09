​Глушаков – о своём уходе: «Это не решение Туфана Садыгова»

Полузащитник Денис Глушаков покидает «Химки» после разговора с президентом клуба Туфаном Садыговым. При этом 35-летний футболист отметил, что решение о его уходе не принимал руководитель подмосковного клуба.

«Это не его решение. Он мне сказал, что я могу ехать на сборы, тренироваться, быть рядом с командой. Но я сам понимаю, что для себя надо что-то поменять, поиграть ещё где-то», - высказался Глушаков, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Денис Глушаков выступал за «Химки» с осени 2020 года. За два с лишним года полузащитник провёл за команду 67 матчей. В них Глушаков отметился 15 голами.

После первой части сезона РПЛ «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице.