Тихий может перейти в «Торпедо» вместе с Кухарчуком

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий в ближайшее время может перебраться в «Торпедо».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб планирует расстаться с девятью футболистами текущей зимой. Об уходе из команды уже объявили Илья Кухарчук и Денис Глушаков.

Инсайдер Сергей Ильёв сообщил в своем телеграм-канале, что «Торпедо» заинтересовано в приглашении 30-летнего Тихого, но футболист пока не расторг трудовой договор с «красно-черными». При этом журналист отмечает, что на бывшего капитана «Химок» будет спрос и среди других команд Российской премьер-лиги.

Стоит отметить, что помимо Тихого, «Торпедо» может подписать контракт на полтора года с Кухарчуком.