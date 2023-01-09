​Глушаков: «Кто знает, может, ещё вернусь в «Химки»

Полузащитник Денис Глушаков покидает «Химки». При этом 35-летний футболист в шутку допустил, что он ещё может вернуться в подмосковный клуб в будущем.

«Жизнь продолжается, посмотрим, как будет дальше. «Химки» - непредсказуемый клуб. Кто знает, может, ещё вернусь, всё может быть (смеётся)», - слова Глушакова приводятся на сайте «Матч ТВ».

За «Химки» Денис Глушаков выступал с октября 2020 года. За это время полузащитник провёл за команду 67 официальных матчей. В них Глушаков записал на свой счёт 15 голов.

Отметим, что «Химки» на текущий момент занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.