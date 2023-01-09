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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков – о себе: «Молодой, красивый, перспективный»

09 Января 2023 • 19:35 Комментировать

Перед расторжением контракта с «Химками» полузащитник Денис Глушаков успел пройти медицинское обследование. 35-летний футболист пошутил по поводу его итогов.

«Проверили себя, самочувствие нормальное. Молодой, красивый, перспективный (смеётся). Как врачи сказали, бегать ещё могу долго, даже показатели улучшились», - высказался Глушаков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Также Денис Глушаков рассказывал, что после ухода из «Химок» на него уже вышли два клуба. По словам полузащитника, новую команду он выберет в самое ближайшее время.

Напомним, что в РПЛ в своё время Денис Глушаков поиграл в двух топовых клубах – в «Спартаке» и «Локомотиве».

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Денис Глушаков
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