​Глушаков после ухода из «Химок» ответил на вопрос об отношениях с Гогниевым

Опытный полузащитник Денис Глушаков ушёл из «Химок» и уже контактирует с другими клубами. 35-летний игрок ответил на вопрос, был ли у него конфликт с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым.

«Конфликта не было. Возможно, было недопонимание», - высказался Глушаков в ходе интервью для «Матч ТВ».

Напомним, что осенью в одном из матчей Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова по ходу первого тайма, после чего выругался футболисту вслед. Полузащитник уехал со стадиона ещё до финального свистка, а тем же вечером сыграл в Медиалиге.

После первой части чемпионата России «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице.