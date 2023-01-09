Глушаков сообщил, что покидает «Химки»

Полузащитник Денис Глушаков заявил, что покидает подмосковные «Химки».

«После медосмотра встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы «Химок», моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Футболист отметил, «Химки» являются непредсказуемой командой, поэтому он не исключил своего возвращения в будущем. Хавбек заявил, что мог поехать на сборы вместе с командой, но сам принял решение об уходе из клуба прямо сейчас.

35-летний Глушаков выступал за «красно-черных» с 2020 года. За это время он провел 67 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.