​Глушаков сообщил о предложениях из двух клубов

Полузащитник Денис Глушаков покинул «Химки». По словам 35-летнего футболиста, у него уже есть предложения.

«Сегодня уже звонили из двух клубов. Посмотрим, время есть. Без команды точно не останусь, играть буду», - сказал Глушаков, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Денис Глушаков не стал называть клубы, которые проявляют к нему интерес. При этом полузащитник отметил, что решение о своём будущем он наверняка примет в ближайшие пять дней.

Добавим, что «Химки» на текущий момент занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагаются в зоне прямого вылета.