Силкин: «Если бы Захарян нужен был «Челси», то он сейчас тренировался бы в Лондоне»

Российский тренер Сергей Силкин высказал мнение о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Если бы Захарян действительно нужен был «Челси», то, поверьте, он сейчас тренировался бы в Лондоне. Видимо, у них есть какие-то сомнения на его счет», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, для начала Захаряну необходимо зарекомендовать себя в Российской премьер-лиге, а потом думать о переходе в топ-клуб.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» все еще заинтересован в подписании Захаряна, но уже не с тем настроем, который был у лондонского клуба летом.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 6 ассистов.