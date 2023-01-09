В московском «Торпедо» не подтвердили переход Кухарчука

Один из представителей совета директоров московского «Торпедо» Анатолий Ходорковский пока не подтвердил переход форварда Ильи Кухарчука в стан «автозаводцев». Ранее об этом сообщали российские спортивные СМИ.

Он пояснил «Спорт-Экспрессу», что фамилия Кухарчука в списке интересных «Торпедо» игроков фигурирует, но никаких конкретных действий по подписанию футболиста клуб пока не предпринимал. А в списке, тем временем, несколько десятков футболистов из России и других стран мира.

Ранее Кухарчук и ещё восемь игроков «Химок» покинули клуб. Без работы также находится, например, опытный хавбек Денис Глушаков.