Кечинов считает, что «Спартаку» нужно продать Рассказова

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе защитника «красно-белых» Николая Рассказова.

«Рассказов мало играет в «Спартаке». Ему необходима игровая практика. Если Николай не нужен клубу, значит, его надо продавать», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Рассказов может помочь любому клубу Российской премьер-лиги, за исключением, наверное, «Зенита» и ЦСКА.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что в услугах 25-летнего защитника заинтересованы «Химки» и несколько других клубов элитного дивизиона.

Контракт Рассказова со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.