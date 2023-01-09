Агент отреагировал на информацию об уходе Изидора из «Локомотива»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал информацию, согласно которой игрок не полетит на сборы с командой.

«С чего вы взяли, что Вильсон не летит на сборы? Уходит ли он из «Локомотива»? Не верьте всем слухам», — заявил представитель футболиста порталу «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что 22-летний француз не полетит на сборы с командой из-за переговоров с европейским клубом о потенциальном переходе.

В текущем сезоне на счету форварда четыре мяча и четыре ассиста в 17 матчах во всех турнирах. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Изидора составляет 5 миллионов евро.