Защитник «Спартака» Николай Рассказов может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в 25-летнем игроке проявляют подмосковные «Химки». Помимо этого, Рассказова в качестве потенциального усиления состава рассматривают и другие клубы Российской премьер-лиги.

Ранее представитель футболиста Валериюс Мижигурскис признался, что защитник пока не принял окончательного решения о своем будущем, но у «Спартака» действительно есть предложения по Рассказову.

В нынешнем сезоне игрок провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рассказова в 600 тысяч евро.