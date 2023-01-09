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Рассказов может перейти в «Химки» эксклюзив

09 Января 2023 • 18:08 Комментировать

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в 25-летнем игроке проявляют подмосковные «Химки». Помимо этого, Рассказова в качестве потенциального усиления состава рассматривают и другие клубы Российской премьер-лиги.

Ранее представитель футболиста Валериюс Мижигурскис признался, что защитник пока не принял окончательного решения о своем будущем, но у «Спартака» действительно есть предложения по Рассказову.

В нынешнем сезоне игрок провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рассказова в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Николай Рассказов Трансферы футбола - зима 2023
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