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​Булыкин: «Уход Изидора сильно не ослабит «Локомотив»

09 Января 2023 • 17:52 Комментировать

Вильсон Изидор может покинуть «Локомотив» уже в зимнее трансферное окно. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист «железнодорожников» Дмитрий Булыкин.

По мнению Дмитрия Булыкина, потенциальная потеря Вильсона Изидора не ослабит «Локомотив».

«Думаю, сильно не ослабит. Учитывая ту стратегию, которая сейчас у «Локомотива», думаю, это будет даже лучше», - высказался Булыкин, чьи слова на своих страницах приводит Rusfootball.

Вильсон Изидор перебрался в «Локомотив» в январе прошлого года. С тех пор нападающий провёл за московскую команду 29 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Вильсон Изидор
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