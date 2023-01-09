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Агент защитника «Крыльев» Барача рассказал о предложениях из Европы и ОАЭ

09 Января 2023 • 17:50 Комментировать

Стипе Лапич, агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, высказался о будущем своего клиента.

«Завтра Матео вылетает в Турцию на сбор «Крыльев Советов». Он остается в Самаре, контракт действует еще полтора года», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Агент отметил, что из ОАЭ был серьезный интерес к игроку, но у клуба перебор легионеров в составе. Помимо этого, были разговоры с двумя хорватскими клубами, а также с турецкой командой, но игрок решил продолжить выступать за «Крылья Советов», добавил Лапич.

В текущем сезоне 28-летний хорват провел 12 матчей во всех турнирах и получил одну желтую карточку. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Матео Барач Стипе Лапич
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