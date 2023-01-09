В зимнее трансферное окно из «Спартака» может уйти защитник Николай Рассказов. Как сообщает телеграм-канал «Спартак КБ Телега», в настоящий момент по трансферу 25-летнего футболиста ведутся консультации. «Красно-белые» готовы отпустить Рассказова бесплатно, ведь продлевать с ним контракт в клубе не планировали.

Отмечается, что в трансфере Николая Рассказова заинтересованы несколько клубов Премьер-лиги России.

В сезоне 2022/2023 Николай Рассказов поучаствовал в 11 матчах «Спартака». При этом защитник суммарно провёл на поле только 347 минут.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Николая Рассказова в 600 тысяч евро.