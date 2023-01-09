«Химки» расторгли контракт с Кухарчуком

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил о расторжении трудового соглашения с полузащитником Ильёй Кухарчуком.

«Договор с Ильёй Кухарчуком расторгнут по соглашению обеих сторон», — приводит слова Оленева «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что в ближайшее время 32-летний хавбек пополнит состав московского «Торпедо». Президент «автозаводцев» подтвердил заинтересованность в игроке.

По сведениям «РБ Спорта», контракт Кухарчука с «Торпедо» будет рассчитан на полтора сезона.

Напомним, Кухарчук выступал за «Химки» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 600 тысяч евро.