«Химки» расторгли контракт с Кухарчуком

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил о расторжении трудового соглашения с полузащитником Ильёй Кухарчуком.
«Договор с Ильёй Кухарчуком расторгнут по соглашению обеих сторон», — приводит слова Оленева «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что в ближайшее время 32-летний хавбек пополнит состав московского «Торпедо». Президент «автозаводцев» подтвердил заинтересованность в игроке.
По сведениям «РБ Спорта», контракт Кухарчука с «Торпедо» будет рассчитан на полтора сезона.
Напомним, Кухарчук выступал за «Химки» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 600 тысяч евро.
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